LPI-GTH: Brand

Drei Gleichen (Landkreis Gotha) (ots) - Am 01. September, gegen 06.30 Uhr wurde der Polizei Gotha ein Einbruch in eine Firma in der Ebsdorfergrundstraße gemeldet. Ein oder mehrere Unbekannte drangen gewaltsam in eine Lagerhalle ein und entwendeten Baumaschinen im Wert eines fünfstelligen Eurobetrages. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Augenscheinlich benutzten der oder die Täter ein Fahrzeug ...

