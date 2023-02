POL-PDWIL: Wegweiser aus dem Boden gerissen

Gerolstein (ots) - Am 08.02.2023 zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den Bereich des ZOB in der Brunnenstraße in Gerolstein. Hier touchierte er einen dort ordnungsgemäß abgestellten roten Hyundai und beschädigte diesen. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Art und Weise seiner Verkehrsbeteiligung bekannt ...

