Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung unter Brüdern

Stadtilm (ots)

Sonntagnacht gegen 02.35 Uhr kam es in einer Wohnung in der Stadtilmer Turnvater-Jahn-Straße zu einer Streitigkeit zwischen zwei Brüdern (33 Jahre und 37 Jahre), welche in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Hierbei schlugen sich beide Männer gegenseitig ins Gesicht und trugen blutende Nasen davon. Beide Streithähne standen unter erheblicher Alkoholeinwirkung und wollten sich nicht medizinisch behandeln lassen. Gegen die Brüder wurden Anzeigen wegen Körperverletzung gefertigt. (dl)

