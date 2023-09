LPI-GTH: Beschädigungen am Spielplatz und einer Sitzgruppe - Zeugen gesucht

Eisenach (ots) - Von Samstag zu Sonntag fand in Eisenach im Aquaplex eine Musikveranstaltung statt. Die Polizei wurde zu 2 Körperverletzungen gerufen. Es kamen jeweils mehrere Personen in Streit, in dessen Folge ein 15- und 17-jähriger leicht verletzt wurden. Die entsprechenden Anzeigen wurden aufgenommen. (anh) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Eisenach Telefon: ...

