LPI-GTH: Körperverletzung bei Musikveranstaltung

Gerstungen (ots) - Unbekannte Täter fahren in der Nacht vom 17.08.2023 zum 18.08.2023 mit einem weißen Transporter zum Tatort, beschädigen die Umzäunung und gelangen so auf das Gelände des Solarparkes Am Berg. Dort wird versucht Teile abzubauen, was jedoch nicht gelang. An der Anlage entsteht jedoch erheblicher Sachschaden von ca. 11.000 Euro. Die Anlage wird videoüberwacht und die Polizei konnte entsprechende ...

