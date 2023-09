LPI-GTH: Bei der Fahrt eingeschlafen

Tambach-Dietharz - Landkreis Gotha (ots) - Am späten Samstagabend erreichte die Gothaer Polizei ein Zeugenhinweis, dass ein 29-jähriger Mann in der Straße der Einheit trotz Waffenbesitzverbot eine Langwaffe in seiner Wohnung aufbewahren soll. Durch die daraufhin aufgenommenen Ermittlungen konnte der Verdacht bestätigt werden. Zudem konnte eine weitere männliche Person (39), welche ebenfalls in dem Haus wohnt, in ...

mehr