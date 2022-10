Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen und einer leicht verletzten Person

Wuppertal (ots)

Am Dienstag (12.10.2022) kam es gegen 10:45 Uhr auf der Hahnerberger Straße in Wuppertal-Cronenberg zu einem Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen und einer leicht verletzten Person. Eine 45-jährige Frau fuhr mit ihrem Pkw von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr auf der Hahnerberger Straße in Richtung Cronenberger Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 83-Jährigen, der die Hahnerberger Straße in gleicher Richtung befuhr. In der Folge des Zusammenstoßes kollidierte der Pkw des Mannes mit dem Pkw einer Frau, die die Hahnerberger Straße in Richtung Wilhelmring befuhr. Der Pkw der Frau kollidierte dann mit einem weiteren Pkw, der die Hahnherberger Straße in gleicher Richtung fuhr. Ein geparkter Pkw wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Der 83-Jährige Mann wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Hahnerberger Straße in beide Richtungen gesperrt. Drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 31.000 Euro. (an)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell