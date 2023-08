Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Brennender Wohnwagen auf der Heubergstraße (02.08.2023)

Spaichingen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 4.15 Uhr, ist es auf der Heubergstraße zu einem Brand eines Wohnwagens gekommen. Dieser war am Straßenrand vor einem Wohnhaus geparkt. Bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehr Spaichingen, die mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort waren, stand das Gefährt bereits im Vollbrand. Das Feuer griff auf die angrenzende Hecke über. Wohnhäuser blieben unbeschädigt. Die Anwohner wurden mittels Lautsprecherdurchsagen gewarnt. Personen kamen nicht zu Schaden. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 11.000 Euro. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

