POL-KN: (Oberndorf am Neckar/ Lkr. Rottweil) Fahrradfahrer mit über 4,4 Promille unterwegs (01.08.2023)

Schramberg-Sulgen (ots) - Ein Unbekannter hat am frühen Mittwochmorgen einen jungen Mann angegriffen und verletzt. Der 18-Jährige war gegen 2 Uhr zu Fuß in der Sulgauer Straße nach einem Barbesuch in Richtung der Bushaltestelle unterwegs, als ihn ein unbekannter Mann unvermittelt gegen den Kopf schlug. Der ...

