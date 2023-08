Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Sulgen/ Lkr. Rottweil) Unbekannter greift einen 18-Jährigen in der Sulgauer Straße an- Polizei bittet um Hinweise (02.08.2023)

Schramberg-Sulgen (ots)

Ein Unbekannter hat am frühen Mittwochmorgen einen jungen Mann angegriffen und verletzt. Der 18-Jährige war gegen 2 Uhr zu Fuß in der Sulgauer Straße nach einem Barbesuch in Richtung der Bushaltestelle unterwegs, als ihn ein unbekannter Mann unvermittelt gegen den Kopf schlug. Der Täter lief mit seinem Begleiter anschließend in unbekannte Richtung davon. Zu dem Angreifer ist lediglich bekannt, dass er etwa 190 Zentimeter groß und kräftig war. Er hatte eine Glatze und einen Bart. Der junge Mann, im Alter zwischen 18 und 20 Jahren, trug eine dunkle Jogginghose. Bei seinem Begleiter soll es sich um einen ebenfalls zwischen 18 und 20 Jahre alten Mann handeln, der etwa 180 Zentimeter groß und schlank ist. Er hatte einen Dreitagebart und war mit einer Kapuzenjacke bekleidet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Identität der unbekannten Männer geben können, sich unter der Tel. 07422 2701-0 beim Polizeirevier Schramberg zu melden.

