Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Baugeräte entwendet- Zeugensuche

Drei Gleichen (Landkreis Gotha) (ots)

Am 01. September, gegen 06.30 Uhr wurde der Polizei Gotha ein Einbruch in eine Firma in der Ebsdorfergrundstraße gemeldet. Ein oder mehrere Unbekannte drangen gewaltsam in eine Lagerhalle ein und entwendeten Baumaschinen im Wert eines fünfstelligen Eurobetrages. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Augenscheinlich benutzten der oder die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport des Beutegutes. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Sachverhalt getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0229165/2023) in Verbindung zu setzen. (jd)

