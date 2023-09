Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeug beschädigt- Zeugensuche

Eisenach (ots)

Einen Schaden in Höhe von ungefähr 4.000 Euro verursachte ein Unbekannter an einem in der Friedensstraße geparkten Mercedes. Offenbar kam es im Rahmen eines Verkehrsunfalles zu einer Kollision mit dem Fahrzeug. Der unbekannte Unfallverursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Der Mercedes war in der Zeit zwischen dem 28. August, und 04. September im genannten Bereich geparkt. Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0232088/2023) entgegen. (jd)

