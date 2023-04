POL-MG: LKW auf Abwegen - Sperrung der Marie-Juchacz-Straße

Mönchengladbach (ots) - An der Straße Krahnendonk im Stadtteil Neuwerk haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch, 5. April, einen schwarzen Fiat 500 gestohlen. Laut eigenen Angaben der Besitzer hatten diese das Fahrzeug am Dienstagabend um 19.30 Uhr in der Nähe der Krahnendonkhalle geparkt. Als sie am nächsten Morgen um 8 Uhr damit wegfahren wollten, sei das Auto nicht mehr da gewesen. Die Polizei nimmt Hinweise von ...

