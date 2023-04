Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Falsche Vodafone-Mitarbeiter bestehlen 82-Jährigen

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben am Dienstag, 4. April, aus der Wohnung eines 82-Jährigen in Lürrip eine EC-Karte gestohlen. Das Duo verschaffte sich Zutritt zur Wohnung, indem es sich als Vodafone-Mitarbeiter ausgab.

Gegen 15.30 Uhr klingelte es an der Haustür des Seniors. Die Männer gaben sich als Mitarbeiter der Firma Vodafone aus und behaupteten, technische Arbeiten in der Wohnung durchführen zu müssen. Da der 82-Jährige nur wenige Tage zuvor ein neues Gerät der Firma zugeschickt bekommen hatte, ließ er die Männer in der Annahme herein, sie würden dieses nun anschließen. Etwa zwei Stunden verbrachten sie in der Wohnung des Seniors. Dabei hielten sie sich teilweise unbeobachtet in verschiedenen Räumen auf.

Am nächsten Tag bemerkte der 82-Jährige, dass seine EC-Karte verschwunden war. Nach Rücksprache mit seinem Geldinstitut, wurde bereits ein vierstelliger Geldbetrag von seinem Konto abgehoben. Daraufhin erstattete der Mann Anzeige bei der Polizei.

Die Männer kann er wie folgt beschreiben: Beide Mitte/ Ende 20 Jahre alt, etwa 1,82 Meter groß, schlanke Statur, kurze schwarze Haare. Sie trugen jeder ein grau-grünes Oberteil mit eingesticktem Vodafone-Logo und einer trug einen Mund-Nasenschutz.

Die Polizei Mönchengladbach warnt in diesem Zusammenhang: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Auch keine Handwerker oder sonstige Dienstleister, die Sie nicht selbst oder Ihnen Bekannte beauftragt haben. Bestellen Sie Unbekannte im Zweifel zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Zeugen, die an diesem Tag verdächtige Personen beobachtet oder an derer Haustür ebenfalls angebliche Vodafone-Mitarbeiter geklingelt haben werden gebeten, sich bei der Polizei Mönchengladbach unter 02161-290 zu melden. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell