POL-GT: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 61 - Autos kollidieren frontal

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Donnerstagmorgen (06.04., 05.25 Uhr) ereignete sich auf der Gütersloher Straße (B 61) ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei welchem zwei Unfallbeteiligte mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert wurden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 19-jähriger Gütersloher mit einem BMW die Berliner Straße/ B61 aus Gütersloh kommend in Richtung Bielefeld. Etwa in Höhe der Kreuzung Isselhorster Straße überholte der BMW-Fahrer einen in gleiche Richtung fahrenden Ford eines 63-jährigen Bielefelders. Hierbei touchierten sich die Fahrzeuge leicht. In der Folge verlor der 19-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes eines 61-jährigen Mannes aus Bielefeld.

Anschließend eingesetzte Rettungskräfte übernahmen am Unfallort die Erstversorgung der Unfallbeteiligten. Der 19-Jährige sowie auch der 61-Jährige wurden zur stationären Aufnahme in Gütersloher Krankenhäuser gebracht. Bei dem Mercedes-Fahrer aus Bielefeld konnte zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Der 63-jährige Ford-Fahrer blieb unverletzt.

Polizeikräfte sperrten die Gütersloher Straße im Bereich der Unfallstelle. Der Verkehr wurde an der Kreuzungen zur Isselhorster Straße sowie an der Gütersloher Straße/ Steinhagener Straße abgeleitet. Die Bergung und den Abtransport der erheblich beschädigten Unfallfahrzeuge übernahm ein beauftragtes Abschleppunternehmen. Die geschätzte Schadenssumme liegt bei rund 40 000 Euro.

