POL-GT: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person in Halle/W 05.04.2023 (AM)

Gütersloh (ots)

Ein 25jähriger Fahrer eines Kraftrads Kawasaki Z 750 aus Bielefeld befuhr gegen 17:52 Uhr die Hesselteicher Straße in Halle/W. aus Richtung Hesselteich kommend in Richtung Kölkebeck. In einer sehr scharfen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und kam dann zu Fall. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 19jährige Sozia aus Gütersloh wurde schwer verletzt und ebenfalls in ein Gütersloher Krankenhaus verbracht. Kradfahrer und Sozia trugen die vorgeschriebenen Schutzhelme, beide trugen Motorradbekleidung. Die Unfallaufnahme wurde von einem Unfallaufnahmeteam aus Bielefeld unterstützt.

Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

