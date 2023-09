Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Zigarettenautomat- Zeugensuche

Bösleben-Wüllersleben (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern, in der Zeit zwischen 04.30 Uhr und 05.30 Uhr begaben sich offenbar zwei bislang unbekannte Personen zu einem Zigarettenautomaten in der Erfurter Straße. Anschließend wurde dieser gewaltsam geöffnet und in der weiteren Folge Tabakwaren sowie Bargeld entwendet. Augenscheinlich benutzten die beiden Täter Fahrräder für ihre Flucht, ein Fahrrad hatte die Farbe Weiß. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0231516/2023) in Verbindung zu setzen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell