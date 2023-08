POL-VIE: Schwalmtal: Zeugensuche nach tödlichem Verkehrsunfall

Nettetal-Breyell (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag ist gegen 4.25 Uhr der Geldautomat der Sparkasse in Breyell am Lambertimarkt gesprengt worden. Die Explosion weckte viele Menschen im Ort. Nach der Tat verschwanden die Tatverdächtigen - ihre genaue Anzahl steht noch nicht fest - mit einem dunklen Kombi in Richtung A61. Das Kennzeichen, das an dem Wagen angebracht war, hatte einen gelben Grund, möglicherweise ...

mehr