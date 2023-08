Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Geldautomat gesprengt

Nettetal-Breyell (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist gegen 4.25 Uhr der Geldautomat der Sparkasse in Breyell am Lambertimarkt gesprengt worden.

Die Explosion weckte viele Menschen im Ort. Nach der Tat verschwanden die Tatverdächtigen - ihre genaue Anzahl steht noch nicht fest - mit einem dunklen Kombi in Richtung A61. Das Kennzeichen, das an dem Wagen angebracht war, hatte einen gelben Grund, möglicherweise stammte es aus den Niederlanden.

Die Menschen aus dem Haus, in dem die Sparkassenfiliale untergebracht ist, sowie einige Anwohner wurden aus Sicherheitsgründen zunächst evakuiert. Sie durften später in ihre Wohnungen zurückkehren, nachdem ein Statiker die Standsicherheit überprüft hatte. Verletzt wurde niemand.

Zurückgelassener Sprengstoff wurde am Morgen auf einem Feld außerhalb der Ortslage kontrolliert gesprengt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0211/870-0 mit der Polizei in Düsseldorf in Verbindung zu setzen. Wer Fotos oder Videos im Zusammenhang mit der Tat gefertigt hat, kann diese hier hochladen: https://nrw.hinweisportal.de/2022051912_gaa_sprengung. /hei (830)

