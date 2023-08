Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Fahrradgeschäft - Polizei sucht Zeugen

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 02:00 Uhr, kam es in Nettetal-Hinsbeck auf der Straße Im Windfang zu einem Einbruch in ein Geschäft. Hierbei wurde durch bislang unbekannte Täter eine Schaufensterscheibe eingeschlagen und es wurden mehrere E-Mountainbikes entwendet. Ein Zeuge war zuvor durch das Klirren der Scheibe auf den Einbruch aufmerksam geworden und rief die Polizei. Durch die Kriminalwache erfolgte die Spurensicherung am Tatort. Die Polizei bittet Zeugen, die zur genannten Zeit etwas Verdächtiges auf der Straße Im Windfang festgestellt haben, sich unter der Telefonnummer 02162/377-0 zu melden. /Ren (828)

