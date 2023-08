POL-VIE: Fahrradfahrer bei Zusammenstoß mit PKW verletzt

Viersen/Willich (ots) - Am Donnerstag gegen 14.15 h fuhr ein 80-jähriger Viersener auf seinem Pedelec auf der Oedter-Straße in Süchteln. Als er an parkenden Autos vorbeifuhr, war er offenbar einen kurzen Moment unaufmerksam und achtete nicht auf einen entgegenkommenden Pkw. Die 63-jährige Autofahrerin hatte dies bemerkt und ihre Geschwindigkeit deutlich reduziert. ...

mehr