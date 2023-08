Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen/Willich: Radfahrer bei zwei Unfällen teils schwer verletzt

Viersen/Willich (ots)

Am Donnerstag gegen 14.15 h fuhr ein 80-jähriger Viersener auf seinem Pedelec auf der Oedter-Straße in Süchteln. Als er an parkenden Autos vorbeifuhr, war er offenbar einen kurzen Moment unaufmerksam und achtete nicht auf einen entgegenkommenden Pkw. Die 63-jährige Autofahrerin hatte dies bemerkt und ihre Geschwindigkeit deutlich reduziert. Als der 80-Jährige den Pkw dann bemerkte, bremste er stark, verlor die Kontrolle und stürzte. Zu einer Kollision mit dem Pkw kam es nicht. Der Viersener wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. In Schiefbahn fuhr ein 58-jähriger Wassenberger mit seinem Auto auf dem Leinenweg. An der Kreuzung Grommesweg missachtete er den Vorrang eines 85-jährigen Mannes aus Meerbusch, der auf seinem Pedelec auf dem Grommesweg unterwegs war. Es kam zur Kollision und der 85-Jährige stürzte. Dabei wurde er schwer verletzt. /wg (825)

