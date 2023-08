Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 230826 Schwalmtal-Amern: tödlicher Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 9

Schwalmtal-Amern (ots)

Am Samstag, 26.08.23 gegen 18:50 Uhr befuhr ein 60-jähriger Schwalmtaler die Roermonder Straße (K9) aus Fahrtrichtung Niederkrüchten kommend in Fahrtrichtung Waldniel mit seinem PKW. Aus bislang unbekannten Gründen kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW prallte schließlich gegen zwei Bäume. Durch den Unfall wurde der Fahrzeugführer schwer verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus in Mönchengladbach eingeliefert. Seine 21-jährige Beifahrerin aus Schwalmtal wurde im PKW durch den Aufprall eingeklemmt und verstarb trotz Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Kreisstraße außerhalb geschlossener Ortschaft vollständig gesperrt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Essener Polizei unterstützte die Viersener Kollegen bei der Unfallaufnahme. Dem Fahrzeugführer wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. (829)

