Polizei Hamburg

POL-HH: 230523-1. Zeugenaufruf nach Überfall auf Tankstelle in Hamburg-Bergedorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 22.05.2023, 16:33 Uhr

Tatort: Hamburg-Bergedorf, Holtenklinker Straße

Gestern Nachmittag hat ein bislang unbekannter Täter versucht, zwei Mitarbeiter einer Tankstelle in Hamburg-Bergedorf zu berauben. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatten eine Mitarbeiterin (30) und ein Mitarbeiter (20) mit den Tageseinnahmen die Tankstelle verlassen. Als sie das Bargeld gerade in einem Pkw verstaut hatten, trat unvermittelt ein Unbekannter an die Frau heran und besprühte sie mit Pfefferspray. Anschließend versuchte der Räuber gewaltsam, die im Auto befindlichen Einnahmen zu erlangen. Nachdem der 20-jährige Geldbote seiner Kollegin zur Hilfe gekommen war, flüchtete der Täter schlussendlich - ohne Raubgut erlangt zu haben - in Richtung Justus-Brinckmann-Straße. Die 30-jährige Geschädigte wurden bei dem Überfall durch einen Schlag ins Gesicht und das Pfefferspray leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Räuber, bei denen neben diversen Streifenwagen auch der Polizeihubschrauber "Libelle 2" eingesetzt wurde, verliefen erfolglos.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - Schwarz - 175 - 185 cm groß - trug dunkle Kleidung und ein rotes Basecap

Die Ermittlungen werden beim örtlich zuständigen Landeskriminalamt 173 (LKA 173) geführt und dauern an.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an eine Polizeidienststelle.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell