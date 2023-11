Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe OT Gehlenberg - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Motorradfahrer

Am Donnerstag, 02. November 2023, kam es gegen 05.05 Uhr in der Alten Moorstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 21 Jahre alter Fahrer eines Kleintransporters aus Friesoythe befuhr die Gehlenberger Hauptstraße aus Gehlenberg kommend in Fahrtrichtung Neulorup. In Höhe der Kreuzung Gehlenberger Hauptstraße/Alte Moorstraße beabsichtigte er, nach links auf die Alte Moorstraße abzubiegen. Er übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten 46-jährigen Motorradfahrer aus Lorup, welcher in dieser Situation die Alte Moorstraße in Fahrtrichtung Friesoythe befuhr. Es kam zu einer Kollision, infolgedessen der 46-Jährige stürzte und sich lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Transporters erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung ebenfalls mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, wurde die Fahrbahn durch die Straßenmeisterei gereinigt. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallfaufnahme vollständig gesperrt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 20.000 Euro.

