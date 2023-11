Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Brand

Am 2. November 2023, gegen 16.40 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in der Hauptstraße in Ramsloh gemeldet. Hier war aus bislang ungeklärter Ursache die Fritteuse in einem Imbisscontainer in Brand geraten. Dieser hatte sich zu einem Vollbrand entwickelt. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Der Dachstand des angrenzenden Verbrauchermarktes wurde durch die Hitze ebenfalls beschädigt.

Saterland /Scharrel- Sachbeschädigung

Am Donnerstag, 2. November 2023, zwischen 21.05 Uhr und 21.010 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Windschutzscheibe eines VW Golf, welcher in der Hauptstraße in stand. Hier war eine männliche Person zu Fuß in Richtung Raiffeisendamm geflüchtet. Die Person soll ca. 1,80 Meter groß und von schlanker Statur gewesen sein. Weiter habe die Person dunkle Kleidung getragen.

Gegen 23.36 Uhr wurde ein weiterer Pkw, ein VW Polo, an der gleichen Anschrift beschädigt. Das Fahrzeug wurde zerkratzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland 04498 923770 entgegen.

Bösel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 2. November 2023, um 18.25 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Kleinkraftradfahrer auf der Garreler Straße und wurde von der Polizei kontrolliert. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

