Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft - Folgemeldung

Schwerin (ots)

Am Sonntagmorgen, 01.10.2023, kam es gegen 06:45 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Mobilfunkgeschäft in der Schweriner Goethestraße. Siehe Pressemitteilung: https://t1p.de/6x3xq Gegen 13:00 Uhr erhielt die Polizei einen Hinweis, dass vier Jugendliche durch die Gärten im Bereich der Schweriner Straße in Schwerin-Wüstmark "hüpfen". Anhand der Personenbeschreibung bestand hier der mögliche Zusammenhang zum Einbruchsdiebstahl am Morgen in das Mobilfunkgeschäft. Zunächst wurden mehrere Funkwagen taktisch zusammengezogen um die Jugendlichen zu ergreifen. Diese versuchten sich jedoch fortlaufend den Zugriffsmaßnahmen zu entziehen. Dabei flüchteten sie auch über die Bahngleise und an diesen entlang. Um hier die akute Gefahr eines Unglücks zu verhindern wurde über die Bundespolizei eine Sperrung der Bahngleise für den Zugverkehr veranlasst. Diese Sperrung musste von 13:20 Uhr bis ca. 14:10 Uhr aufrechterhalten werden. In der weiteren Folge konnten drei der vier Flüchtenden gefasst werden. Einer verletzte sich bei der Flucht und musste zur weiteren medizinischen Versorgung ins Helios-Klinikum gebracht werden. Die beiden anderen Tatverdächtigen, welche nach einer noch ungesicherten Identitätsfeststellung 13 und 14 Jahre alt sind, wurden zur Durchführung der weiteren Maßnahmen mit zur Schweriner Polizeiwache gebracht. Im Ergebnis konnte festgestellt werden, dass die gefassten Personen für den Einbruchsdiebstahl am Morgen in der Schweriner Goethestraße verantwortlich waren. Entsprechendes Diebesgut konnte aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei prüft in diesem Zusammenhang, ob diese Personengruppe weitere Einbruchsdiebstähle in den vergangenen Tagen in Schwerin und Umland durchgeführt haben könnte. Die Maßnahmen zur Identitätsfeststellung dauern noch an. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

