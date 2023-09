Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Raubüberfall auf Tankstelle

Rüsselsheim (ots)

Eine Tankstelle in der Friedrich-Ebert-Straße in Rüsselsheim war am Sonntagabend (10.09.2023) Ziel dreier Ganoven, die sich während der Geschäftszeit kurz vor 21.00 Uhr mit unfreundlichen Absichten in die Geschäftsräume begaben, obwohl sich neben den Mitarbeitern noch Kunden im Verkaufsraum befanden. Sie drohten den Angestellten mit Pistolen und entnahmen aus der Kasse Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Die drei Täter, als dunkel gekleidete Jugendliche beschrieben, konnten durch den Hinterausgang unerkannt entkommen. Alle hatten ihr Gesicht mit einem Tuch bedeckt. Die Anwesenden kamen mit dem Schrecken davon und alarmierten die Polizei. Diese suchte bislang vergeblich nach den Räubern. Wer rund um die Tankstelle etwas Verdächtiges beobachten konnte oder die drei Täter vor oder während der Tat in Rüsselsheim gesehen haben könnte, wird gebeten, sich mit der Polizei in Rüsselsheim unter 06142-6960 in Verbindung zu setzen.

EPHK Bösl, Polizeiführer vom Dienst

