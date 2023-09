Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: DA-Eberstadt, Spiegel abgefahren, Unfallzeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Am Mittwoch, den 06.09.2023, im Laufe des vormittags, kam es in Eberstadt, Mühltalstraße 16 zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach ersten Ermittlungen streifte ein grauer Kleinwagen Marke Hyundai beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines geparkten Pkw Dacia. Das Kennzeichen des verursachenden Hyundai konnte durch den Zeugen vor Ort nicht benannt werden. Zeugen, die den Unfall ebenfalls beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Pfungstadt unter Tel.: 06157-95090 in Verbindung zu setzen. Berichterstatter: Frenzel, PHK`in

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell