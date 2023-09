Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Lampertheim (ots)

Am Samstag, den 09.09.23, kam es um 06:13 Uhr im Bereich der Wilhelmstraße in Lampertheim zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, bei dem Sachschaden entstand und ein 26-Jähriger Verkehrsteilnehmer aus Heppenheim leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend mit seinem dunklen Mercedes Benz, ohne seinen Pflichten nachzukommen, unerlaubt von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Innenstadt. Das Fahrzeug des anderen Unfallbeteiligten war nicht mehr fahrbereit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum geflüchteten PKW geben können werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der 06206/9440-0 in Verbindung zu setzen.

