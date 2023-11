Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland OT Ramsloh - Verkehrsunfall unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am Samstag, 04. November 2023 um 00.49 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Saterländer den Kreisverkehr Am Ostermoor / Elisabethfehner Straße in Fahrtrichtung Elisabethfehn. Im Kreisverkehr verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, überfuhr einen Teil des Kreisverkehrs und kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Am Kreisverkehr entstand dadurch Sachschaden, der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der junge Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell