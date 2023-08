Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Raub in Drogerie

Täter stiehlt Parfüm und flüchtet

Kranenburg (ots)

Am Montagabend (28. August 2023) gegen 18:30 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin in einem Drogeriemarkt an der Straße Großen Haag, wie ein Mann mehrere Parfüms aus der Auslage nahm und in seinen Rucksack steckte. Von der Mitarbeiterin angesprochen, trat der Unbekannte die Flucht an. Als sich ein weiterer Angestellter in den Weg des Diebes stellen wollte, zog dieser ein Messer, hielt es vor sich und rannte aus dem Geschäft in Richtung Uitweg. Der Täter wird beschrieben als etwa 40 bis 45 Jahre alt und ca. 1,70m groß. Er hat spärlichen Haarwuchs und trug zum Tatzeitpunkt einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Der Rucksack war dunkel. Der Unbekannte habe gebrochenes Deutsch gesprochen. Zeugen, die Angaben zur Identität des Mannes machen oder weitere Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

