Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Einbruch in Tankstelle

Tabakwaren gestohlen, Täter flüchten in Mercedes A-Klasse

Kranenburg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (29. August 2023) gegen 02:30 Uhr sind unbekannte Täter durch die aufgehebelte Schiebetür in den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Klever Straße eingedrungen. Sie entwendeten Tabakwaren in noch unbekannter Schadenshöhe. Auf einem Überwachungsvideo ist zu sehen, wie kurz vor der Tat eine graue Mercedes A-Klasse auf das Tankstellengelände fährt, aus der vier Tatverdächtige aussteigen. Die Personen waren maskiert und trugen dunkle Kapuzenpullover. Gegen kurz nach 02:30 Uhr flüchteten die Personen mit dem Wagen über die Klever Straße in Fahrtrichtung Kleve.

Zeugenhinweise werden von der Kripo Kleve unter 02821 5040 erbeten. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell