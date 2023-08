Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Pedelecfahrer missachtet Vorfahrt

Mann nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Issum (ots)

Am Montag (28. August 2023) kam es gegen 10:25 Uhr im Einmüdungsbereich Nordring / Alte Bogenstraße in Issum zu einem Verkehrsunfall. Ein 83-jähriger Mann aus Issum befuhr mit einem Pedelec die Alte Bogenstraße in Fahrtrichtung Nordring und übersah beim Abbiegevorgang einen vorfahrtsberechtigten Pkw (Toyota PROACE CITY). Der 49-jährige Fahrer aus Mühlheim an der Ruhr befuhr zum Unfallzeitpunkt den Nordring in Fahrtrichtung Kevelaerer Straße. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer, wodurch der 83-jährige Mann zu Boden stürzte und sich schwere Verletzungen zu zog. Der Mann, welcher zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug, wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw als auch das Pedelec wurden durch die Kollision beschädigt. Für die Unfallaufnahme erschien das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Kleve an der Unfallstelle. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell