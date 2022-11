Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Vereinsheim

Speyer (ots)

In der Zeit vom 19.11.2022, 18:00 Uhr, bis 20.11.2022, 08:40 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenstergitter eines Vereinsheims in der Friedrich-Ebert-Straße auf und schlugen anschließend die Scheibe ein. Die Tatverdächtigen verschafften sich so Zutritt zum Gebäude und durchsuchten alle Räume. Im Innern beschädigten sie mutwillig die Einrichtung. Zu Art und Umfang des Diebesgutes liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Wer hat in der Nähe des Woogbachs oder in der Friedrich-Ebert-Straße etwas beobachtet oder kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

