POL-PDLU: Nachtragsmeldung - Vermisstenfahndung/Öffentlichkeitsfahndung

Limburgerhof (ots) - Bei einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Beuthener Straße wurden am Freitagmittag, 18.11.2022 gegen 14:30 Uhr, zwei Einbrecher in die Flucht geschlagen. Während durch einen Täter versucht wurde die rückwärtige Terrassentür aufzuhebeln, stand der zweite Täter vor dem Anwesen. Dieser wurde von einem aufmerksamen Bürger ...

mehr