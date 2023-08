Kranenburg (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (29. August 2023) gegen 02:30 Uhr sind unbekannte Täter durch die aufgehebelte Schiebetür in den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Klever Straße eingedrungen. Sie entwendeten Tabakwaren in noch unbekannter Schadenshöhe. Auf einem Überwachungsvideo ist zu sehen, ...

mehr