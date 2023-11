Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 03.11.2023, kam es in der Zeit von 14:45 bis 14:50 Uhr in Vechta zu einem Verkehrsunfall in der Driverstraße, Höhe der Hausnummer 2. Hierbei wurde der linke Außenspiegel eines am rechten Straßenrand geparkten PKW durch einen vorbeifahrenden LKW beschädigt. Der LKW-Fahrer setzte die Fahrt fort, ohne seinen Verpflichtungen als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta (04441/943-0) in Verbindung zu setzen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am Freitagabend, den 03.11.2023, konnte gegen 20:15 Uhr ein 18-jähriger Lohner im Stadtgebiet Lohne, Lindenstraße, durch die Polizei angehalten und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle konnte ermittelt werden, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem konnte der Verdacht begründet werden, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Entsprechende Strafverfahren werden eingeleitet und die Weiterfahrt wird ihm untersagt.

Goldenstedt/Lutten - Schwerer Raub

Am Freitag, dem 03.11.2023, kam es gegen 21:15 Uhr an der Visbeker Straße in Lutten zu einer Raubstraftat in einem Verbrauchermarkt. Zwei maskierte Täter bedrohten kurz nach Ladenschluss zwei Angestellte mit einer Schusswaffe und einem Messer und zwangen diese, einen Tresor zu öffnen, indem sich unter anderem die Tageseinnahmen befanden. Mit der Beute flüchteten die Täter anschließend über einen Seitenausgang in unbekannte Richtung. Zur Höhe des Raubguts können keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441/943-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell