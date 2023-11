Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 05.11.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Räuberische Erpressung

Am Samstag gegen 19:30 Uhr kam er zu einer räuberischen Erpressung im Bereich des Fahrradstandes des Gymnasiums an der Bahnhofstraße in Cloppenburg. Zwei männliche Täter forderten unter Androhung von Gewalt Geld von zwei männlichen Opfern. Nachdem die Opfer Bargeld ausgehändigt hatten, flüchteten die Täter vom Tatort. Im Rahmen der Fahndung konnten zwei Personen durch die Polizei festgestellt werden, die der durch die Opfer abgegebenen Beschreibung entsprechen. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich unter 04471/1860-0 zu melden.

Molbergen - Diebstahl von Kfz-Kennzeichen In der Zeit von Freitag 06:30 Uhr bis Samstag 17:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter die beiden Kennzeichen CLP-AN 993 von einem Renault Scenic, welcher in Molbergen an der Industriestraße geparkt war.

Essen - Brand eines Wäschetrockners

Am Samstag gegen 11:15 Uhr geriet ein Trockner in einem Einfamilienhaus im Veilchenweg in Essen in Brand. Durch das zügige Einschreiten der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindert werden.

Garrel - Sachbeschädigung

Am Samstag gegen 02:05 Uhr warfen unbekannte Täter eine Bierflasche durch die doppelverglaste Eingangstür eines Reisebüros an der Kaiforter Straße in Garrel. Dabei ging die Scheibe zu Bruch und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Garrel unter Telefon 04474/939420 zu melden.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit von Samstag 22:55 Uhr bis 01:05 Uhr ließen unbekannte Täter die Luft aus zwei Reifen eines KIA, welcher auf dem Parkplatz hinter der Post geparkt war. Auch hier sucht die Polizei Zeugen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am Samstag gegen 14:35 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B72 zwischen Varrelbusch und Cloppenburg. Ein 51-Jähriger aus Lastrup geriet mit seinem Seat Ibiza in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit 4 leicht verletzten Personen Am Samstag gegen 19:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bergstraße in Cloppenburg. Eine 45-Jährige aus Cloppenburg befuhr mit ihrem Mitsubishi die Bergstraße und beabsichtigte nach links in die Kirchhofstraße abzubiegen. Dabei übersah sie einen ihr entgegenkommenden VW Tiguan der mit drei Personen besetzt war. Die 70-jährige Fahrerin aus Cloppenburg, ein 10-jähriges sowie ein 8-jähriges Kind wurden ebenso wie die Unfallverursacherin leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an den PKW wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

