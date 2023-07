Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Katzenbabys gerettet

Bild-Infos

Download

Menden (ots)

In der Nacht zu Sonntag meldeten Zeugen gegen 2.30 Uhr fünf offenbar ausgesetzte Katzenbabys (Foto). Die Gruppe von vier Personen war auf dem Heimweg von Feierlichkeiten, als sie die Tiere an der Hönnetalstraße entdeckten. Es gelang ihnen drei einzufangen. Zwei weitere konnte die angerückte Polizeistreife dingfest machen. Eingekuschelt in die Einsatztasche eines Polizisten ging es zur Polizeiwache. Dort wurden die Jungtiere an die Tierhilfe übergeben. (dill)

