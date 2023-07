Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuer in Wohnhaus: eine Person verstorben

Iserlohn (ots)

In der vergangenen Nacht, gegen 2.30 Uhr, brannte es in einem Wohn- und Geschäftshaus am Grüner Weg. Hierbei kam eine Person ums Leben. Die Identität ist bislang nicht geklärt. Acht weitere Personen und ein Feuerwehrmann erlitten leichte Verletzungen. Das Gebäude ist akut einsturzgefährdet und kann nicht betreten werden. Der Aufenthaltsort von vier der 22 dort gemeldeten Personen ist aktuell noch nicht klar. Es ist unbekannt, ob sie sich noch in teilweise nicht einsehbaren Bereichen des Gebäudes befinden oder die vergangene Nacht woanders verbracht haben.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt. Die Brandursache ist unklar. Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Hagen unterstützen die hiesigen Ermittler bei der Spurensuche und -sicherung. Die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden. (dill)

