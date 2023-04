Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Durchsuchungen nach Brandstiftung in Ahlhorn

Delmenhorst (ots)

Am langen Osterwochenende ist in Ahlhorn ein Pkw in Brand gesetzt worden. Ermittlungen der Polizei ergaben einen Tatverdacht gegen fünf Personen, die auch für diverse Sachbeschädigungen im gesamten Ortskern verantwortlich sein könnten.

Am Ostermontag, 10. April 2023, 04:45 Uhr, meldete eine Zeugin einen Containerbrand auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Wildeshauser Straße in Ahlhorn. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei stellten fest, dass ein auf dem Dach liegender Pkw in Flammen stand. Das vollständige Ausbrennen des Pkws konnte von 18 Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Ahlhorn nicht verhindert werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 4.000 Euro. Der zerstörte Pkw war zudem mit Farbe beschmiert. Ähnliche Schmierereien befanden sich an einem weiteren Pkw auf dem Parkplatz und der Fassade des Supermarktes.

Die Ermittlungen der Polizei Wildeshausen wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung ergaben einen Tatverdacht gegen fünf Personen aus Ahlhorn. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ ein Richter Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen/Wohnräume von fünf Männern im Alter von 17 bis 27 Jahren.

Die Beschlüsse wurden am frühen Morgen von Dienstag, 25. April 2023 umgesetzt. Dabei fanden die eingesetzten Beamten umfassendes Beweismaterial, das beschlagnahmt wurde und nun ausgewertet werden muss. Die tatverdächtigen Personen mussten die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo sie erkennungsdienstlich behandelt wurden. Anschließend durften sie die Dienststelle in Wildeshausen verlassen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

+++ Pressemitteilung vom 10. April 2023 +++

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

