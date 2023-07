Iserlohn (ots) - In der vergangenen Nacht, gegen 2.30 Uhr, brannte es in einem Wohn- und Geschäftshaus am Grüner Weg. Hierbei kam eine Person ums Leben. Die Identität ist bislang nicht geklärt. Acht weitere Personen und ein Feuerwehrmann erlitten leichte Verletzungen. Das Gebäude ist akut einsturzgefährdet und kann nicht betreten werden. Der Aufenthaltsort von vier der 22 dort gemeldeten Personen ist aktuell noch ...

mehr