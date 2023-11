Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Freitagabend zwischen 18:15 Uhr und 23.00 Uhr touchierte ein Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Vorbeifahren, einen geparkten Opel in der Oltmann-Strenge-Straße in Barßel. An dem Opel entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu sorgen. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Friesoythe (04491 / 9339-0) entgegen.

Barßel - Diebstahl von Werkzeugen

In der Nacht von Samstag, 04.11.2023 auf Sonntag, 05.11.2023 kam es im III. Hüllenweg in Barßel zu einem Diebstahl aus einer Garage. Unbekannte Täter gelangten in das unverschlossene Gebäude und entwendeten dort mehrere Elektrowerkzeuge. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei in Friesoythe (04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe / Mittelsten Thüle - Diebstahl aus Fahrzeugen

In der Nacht von Samstag, 04.11.2023 auf Sonntag, 05.11.2023 brachen unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge auf, die auf einem Firmengelände im Sandkamp in Mittelsten Thüle abgestellt worden waren. Die Täter erlangten diverse Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei Friesoythe unter der Telefonnummer 04491 / 9339-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell