Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel - Verkehrsunfallflucht Am Freitagabend zwischen 18:15 Uhr und 23.00 Uhr touchierte ein Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Vorbeifahren, einen geparkten Opel in der Oltmann-Strenge-Straße in Barßel. An dem Opel entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu sorgen. Hinweise zum Verursacher nimmt ...

