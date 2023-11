Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Pedelec-Diebstahl

Am Donnerstag, 2. November 2023, zwischen 9.40 Uhr und 11.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein rotes Pedelec der Marke Focus Whistler. Das Fahrrad stand verschlossen in der Krankenhausstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Drei Baufahrzeuge entwendet

Am Montag, 6. November 2023, zwischen 00.00 Uhr und 01:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zugang zu einem Firmengelände in der Straße Zum Brook und entwendeten von dort zwei Teleskoplader sowie einen Hoflader der Marke Manitou. Wem sind in dieser Zeit verdächtige Fahrzeuge oder Personen in Tatortnähe aufgefallen? Angrenzende Firmen und Anwohner werden gebeten, ihr Videoüberwachungsmaterial auf verdächtige Umstände hin zu überprüfen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 6. November 2023, zwischen 22.55 Uhr und 23.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Kraftfahrzeug vermutlich beim Parkvorgang einen BMW 3er, welcher auf einem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Max-Planck-Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall / Zeugenaufruf

Am Montag, 6. November 2023, gegen 14:55 Uhr, fuhr eine 41-jährige Autofahrerin aus Cloppenburg auf dem Niedrigen Weg in Richtung Alter-Emsteker-Weg. Hier wollte ein vor ihr fahrender 29-jähriger Lieferwagenfahrer aus Cloppenburg nach links auf ein Grundstück fahren. Es kam zum Auffahrunfall. Die Unfallbeteiligten machen hierzu unterschiedliche Angaben. Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können, wenden sich bitte an die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600.

