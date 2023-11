Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Friesoythe - Einbruch

In der Zeit zwischen Donnerstag, 2. November 2023, 17.00 Uhr und Freitag, 3. November 2023, 4:36 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in die Räumlichkeiten einer Firma in der Moorstraße ein und entwendeten Bargeld sowie eine Bankkarte. Im Nachgang ist es zu Abhebungen gekommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491- 9339 - 0 entgegen.

Barßel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 6. November 2023, gegen 7.30 Uhr, fuhr eine 42-jährige Frau aus Barßel auf der Neptunstraße und wurde von der Polizei kontrolliert. Die Frau fuhr trotz Sperrfrist im öffentlichen Verkehrsraum. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Bösel - Sprinter angegangen

In der Zeit zwischen Sonntag, 5. November 2023, 15.00 Uhr und Montag, 6. November 2023, 4.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen aus einem am Straßenrand in der Overlaher Straße abgestellten Sprinter diverses Werkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel 04494 922620 entgegen.

Saterland/Ramsloh - Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 6. November 2023, um 7.47 Uhr, fuhr ein 34-jähriger Autofahrer aus dem Saterland auf Hauptstraße im Saterland. Der Pkw wird im weiteren Verlauf in der Mootzenstraße durch eine Streifenwagenbesatzung angehalten und kontrolliert. Der Mann war im Begriff, seine zwei minderjährigen Kinder zur Schule zu bringen. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,39 Promille. Außerdem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

