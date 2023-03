LPI-G: Einbruch in Verbrauchermarkt

Gera (ots) - Gera: Bislang unbekannte Fahrzeugdiebe befanden sich in der Zeit vom Freitag (10.03.2023) bis Samstag (11.03.2023) auf dem Gelände eines Autohauses in der Leibnizstraße. Dort stahlen sie zwei Fahrzeuge, welche auf dem Außengelände des Autohauses ausgestellt waren und flüchteten damit. Bei den gestohlenen Fahrzeugen handelt es sich um einen silbernen Renault Scenic und einen roten Renault Megane. Am nächsten Tag (Sonntag, 12.03.2023) wurde am Abend (gegen ...

mehr