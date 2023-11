Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Diebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 6. November 2023, 20.00 Uhr und Dienstag, 7. November 2023, 7.00 Uhr schnitt eine bislang unbekannte Person ein Stromkabel auf einer Baustelle in der Straße Am Kamp durch und entwendete einen Teil mit einer Länge von ca. 6 Metern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 7. November 2023, um 20.21 Uhr, fuhr ein 37-jähriger Autofahrer aus Garrel auf der Osterstraße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin fiel der Drogenvortest positiv aus. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Lindern - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 7. November 2023, um 15.45 Uhr, fuhr eine 84-jährige Autofahrerin aus Lindern auf der Bahnhofstraße und hielt an einem dortigen Stoppschild. Im Anschluss wollte sie nach rechts auf die Lastruper Straße abbiegen. Beim Anfahren kam es zum Zusammenstoß mit einer 23-jährigen E-Scooter-Fahrerin aus Lindern, die den Geh-/Fahrradweg querte. Die 23-jährige Frau stürzte und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

