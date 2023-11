Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Diebstahl

Am Montag, 6. November 2023, 17.00 Uhr und 7. November 2023, 9.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person zwei Rasenmäherroboter aus einem Garten im Kornblumenweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

Dinklage - Pedelec-Diebstahl

In der Zeit zwischen Donnerstag, 2. November 2023, 21.00 Uhr, und Freitag, 3. November 2023, 5.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Pedelec der Marke Gazelle aus einer Garage in der Bünner Ringstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Lohne - Fahrraddiebstahl

Am Sonntag, 5. November 2023, 19.00 Uhr und Montag, 6. November 2023, 11.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Pedelec der Marke Fischer Viator 2.0, welches gesichert in einem Fahrradraum eines Wohnhauses in der Klapphakenstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Von Samstag, 04. November 2023, 20.30 Uhr bis Dienstag, 07. November 2023, 11.00 Uhr wurde in der Bahnhofstraße, die rechte Fahrzeugseite eines dort abgestellten grauen BMW, 520d, durch bislang unbekannte Personen zerkratzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 2000,00 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Dinklage - Sachbeschädigung

Im Burgwald Dinklage wurden im Frühjahr ca. 2000 neue Bäume angepflanzt. Anfang Oktober wurde festgestellt, dass durch unbekannte Personen ein Großteil der neu angepflanzten Bäume beschädigt wurden. Bei 2/3 der Pflanzen wurden die Zweige abgebrochen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz-Anhänger

Von Freitag, 03. November 2023, 15.00 Uhr bis Samstag, 04. November 2023, wurde in der Straße Alter Ziegelhof ein Reifen eines Kfz-Anhängers, der in der Hofeinfahrt abgestellt war, beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 7. November 2023, um 11.35 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Autofahrer aus Holdorf auf der Mühlenstraße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus war die Betriebserlaubnis erloschen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 7. November 2023, gegen 21.45 Uhr, fuhr eine 39-jährige Autofahrerin aus Lembruch auf der Osterdammer Straße, obwohl sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Pkw-Schlüssel sichergestellt.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 07. November 2023, 11.37 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus Lohne mit einem Pkw die Nieberdingstraße. Bei der Kontrolle hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell